Der Euro hat am Dienstagvormittag leicht gegen den US-Dollar nachgegeben. Bis gegen 9 Uhr fiel der Euro auf 1,1736 Dollar. Am Montagabend hatte der Euro noch bei 1,1746 Dollar notiert.Marktteilnehmer berichteten von einem impulsarmen Handel. Im Tagesverlauf stehen auch nur wenige marktbewegende Konjunkturdaten an.Um elf Uhr wird der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen in Deutschland erwartet. "Die ...

