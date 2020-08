(shareribs.com) Chicago 11.08.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich im gestrigen Handelsverlauf fester und können auch im elektronischen Handel leicht zulegen. Die Sojabohnen verzeichnen weiterhin eine starke Exportnachfrage. Am Chicago Board of Trade zeigte sich im gestrigen Handel bei Mais und Sojabohnen eine leichte Erholung. Dabei sorgten neue Berichte über Exportverkäufe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...