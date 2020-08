Berlin (ots) - Dr. Martin Zentgraf hat sein Amt als Geschäftsführer der Desitin Arzneimittel GmbH niedergelegt. Damit endet satzungsgemäß auch seine Tätigkeit als BPI-Vorstandsvorsitzender. Der BPI wird in der Übergangsphase bis zur Wahl eines neuen BPI- Vorstandsvorsitzenden im Dezember satzungsgemäß durch die Stellvertretenden Vorsitzenden vertreten.



Die Weitergabe des Staffelstabs in der Geschäftsführung des Unternehmens war lange bekannt und geplant. Dr. Zentgraf hatte vor Jahresfrist entschieden, sich in diesem Jahr nicht erneut zur Wahl zu stellen.



Das Vorstandsmitglied Dr. Hans-Georg Feldmeier dankt Dr. Zentgraf für sein langjähriges Engagement beim BPI: "Martin Zentgraf hat dem BPI durch seine klaren Statements zur Arzneimittelpolitik eine starke Stimme gegeben und Respekt erlangt. In schwierigen Zeiten zunehmender Regulierung hat er stets die Belange aller BPI-Mitglieder im Blick gehabt und für unsere Branche viel erreicht. Ich danke ihm dafür und wünsche ihm im Namen des gesamten Vorstandes alles Gute für die nächste Lebens- und Schaffensphase."



Kontakt:



Andreas Aumann (Pressesprecher), Tel. 030 27909-123, aaumann@bpi.de



Original-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21085/4676110

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de