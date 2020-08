Apple: Tim Cook erreicht beeindruckenden Meilenstein

Die Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005)-Aktie gehört weiterhin zu den absoluten Höhenfliegern im Technologiebereich. Allein seit Anfang 2019 hat sich der Aktienkurs beinahe verdreifacht. Dank der kräftigen Kurs-Rallye und lukrativer Aktienpakete hat der Vorstandsvorsitzende des iPhone-Konzerns, Tim Cook, nun einen beeindruckenden Meilenstein erreicht.

Tim Cook ist jetzt Milliardär

Der CEO hat es zum ersten Mal in die Liste der US-Dollar-Milliardäre geschafft, die von der Finanznachrichtenagentur Bloomberg geführt wird. Tim Cook liegt allerdings mit "nur" rund einer Mrd. US-Dollar in der Rangliste nicht mal unter den Top 500, die in der Spitze bis 4,47 Mrd. US-Dollar reicht.

