Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt Bad Homburg (pta023/11.08.2020/10:00) - Die SYZYGY Gruppe strafft das Führungsteam des deutschen Performance Marketing und Media Angebotes und bestellt Matthias Weth zum CEO von SYZYGY Performance Marketing. Zusammen mit Dr. André Vieregge und Hubertus Maske bilden sie nun das Führungsteam für die mehr als 120 Mitarbeiter an den Standorten Hamburg und München. Im Zuge dieser Anpassung scheidet Dr. Sepita Ansari Pir Seraei Ende September 2020 auf eigenem Wunsch aus dem SYZYGY Performance Marketing Führungsteam aus, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Er hatte zusammen mit Matthias Weth die Münchener Performance Marketing Agentur Catbird Seat vor 11 Jahren gegründet und in die SYZYGY Gruppe geführt. "Wir haben bereits Anfang des Jahres ein geschlossenes, starkes und vor allem multidisziplinäres Management Team für SYZYGY Performance Marketing in Deutschland geschaffen, das die Zusammenführung der Standorte in Hamburg und München vorangetrieben hat. Wir freuen uns sehr, dass nun Matthias Weth als Kopf dieses Teams diesen Weg konsequent weiter vorantreiben wird", sagt das Vorstandsteam der SYZYGY AG, Frank Ladner und Erwin Greiner. "Wir danken Dr. Sepita Ansari für seine erfolgreiche Arbeit und Engagement der letzten Jahre als Geschäftsführer und Mitgründer. Wir wünschen ihm alles Gute für seinen neuen Weg." (Ende) Aussender: Syzygy AG Adresse: Horexstraße 28, 61352 Bad Homburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Susan Wallenborn Tel.: +49 6172 9488-252 E-Mail: susan.wallenborn@syzygy.de Website: www.syzygy.de ISIN(s): DE0005104806 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1597132800296 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 11, 2020 04:00 ET (08:00 GMT)





