Kupfer brach am Freitag, 08.08.2020 um mehr als vier Prozent ein und beendete die vergangene Handelswoche auf einem vier Wochentief bei 2,7905 US-Dollar. Der Kurseinbruch ist umso bemerkenswerter, da der Kupfer Markt in Shanghai seit Tagen eine relative Stärke zeigt und sich die Lagerbestände an der LME (London Metal Exchange) seit Wochen merklich reduzieren. Wir gehen davon aus, dass der sich weiter verschärfende Ton zwischen den USA und China, ein "global Risk-Off", sowie der Bruch von kurzfristigen ...

