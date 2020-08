HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Flatex von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 44 auf 48 Euro angehoben. Daten der Online-Broker Comdirect und Sino AG belegten für den Juli eine anhaltend starke Handelsaktivität von Privatkunden in Deutschland, schrieb Analyst Frederik Jarchow in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das lasse auch positive Rückschlüsse auf die Geschäfte von Konkurrenten wie Flatex und wallstreet:online zu. Flatex sei nach der Übernahme von Degiro im vergangenen Dezember nun der größte europäische Online-Broker für Privatkunden; einem Rekord-Auftaktquartal sei ein noch besseres zweites Quartal gefolgt./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2020 / 08:49 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2020 / 08:49 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000FTG1111

