First Mining Gold hat die Goldlund-Transaktion mit Treasury Metals erfolgreich abgeschlossen. Nun kann das Goldprojekt zusammen mit Goliath entwickelt werden. First Mining wiederum wird sich nun voll auf sein Flaggschiff-Projekt Springpole konzentrieren können.

Kräfte werden gebündelt

Anfang Juni gab First Mining Gold (0,54 CAD | 0,36 Euro; CA3208901064) bekannt, dass man das Goldlund-Projekt im Red Lake-Distrikt in Ontario mit dem benachbarten Goliath-Projekt von Treasury Metals (1,95 CAD | 1,18 Euro; CA8946471064) kombinieren will (ausführlich hier). Dazu wurde Goldlund bei Treasury Metals eingebracht, im Gegenzug steigt First Mining zum Großaktionär des Unternehmens auf und profitiert somit von der weiteren Entwicklung des Doppelprojekts. Zusammen kommen die beiden Goldvorkommen auf mehr als 3 Mio. Unzen Gold, davon befinden sich 2,2 Mio. Unzen in der Kategorie "Measured & Indicated". Mit der Transaktion werden sie auch für große Goldproduzenten spannend, die seit jeher im Red Lake-Distrikt aktiv sind. Treasury Metals wird dadurch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...