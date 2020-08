MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Corestate Capital nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Immobilieninvestor habe unter der Corona-Pandemie gelitten und erwartungsgemäß schwach abgeschnitten, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch wegen des weiter fehlenden Jahresausblicks sei nicht auf eine baldige Kurserholung der Aktie zu hoffen. Auf Basis seiner deutlich gesenkten Schätzungen erscheine sie aber attraktiv bewertet./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2020 / 08:27 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1296758029

