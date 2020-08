Grund zum Feiern haben heute alle Südzucker-Aktionäre. So wird der Kurs aktuell rund drei Prozent nach vorne geschoben. Damit müssen für eine Wertpapier nun 14,80 EUR hingeblättert werden. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Südzucker-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...