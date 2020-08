FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Versprechen eines Umsatz- und Gewinnanstiegs im laufenden Jahr ist am Dienstag nach dem Geschmack der Hornbach-Anleger . Die rege Nachfrage nach Baumaterial sowie Haushalts- und Gartenbedarf in Zeiten der Corona-Krise lässt die Muttergesellschaft der Baumarktkette weiter auf einer Erfolgswelle schwimmen. Für die Papiere ging es am Dienstag nach dem Ausblick des Handelskonzerns um 3,4 Prozent auf 85,10 Euro nach oben. Den am Vortag aufgestellten Rekord von 86,00 Euro konnten sie damit aber nicht überbieten.



Die Holding hatte am Vorabend nach Börsenschluss in Aussicht gestellt, dass der Umsatz in diesem Jahr zwischen 5 und 15 Prozent wachsen soll. Das bereinigte Betriebsergebnis soll nach 227 Millionen im Vorjahr nun 230 bis 330 Millionen Euro erreichen. Bislang hatte der Vorstand nur mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau sowie einem bereinigten Ebit leicht darunter gerechnet.



Laut Analyst Thomas Maul hat es sich bereits klar abgezeichnet, dass Hornbach zu den Krisengewinnern zählen wird. Er sieht aber dennoch Anpassungsbedarf bei den "bislang noch vergleichsweise niedrigen" Konsensschätzungen. Vieles spreche dafür, dass sich das positive Umfeld für die Baumarktbranche fortsetzt./tih/jha/

