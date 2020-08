Die Zahl der Firmenübernahmen ist in der ersten Jahreshälfte von 153 auf 133 gefallen, mit Jahresende erwartet das US-Beratungsunternehmen EY für Österreich aber eine deutliche Zunahme der Coronavirus-bedingten Transaktionen. "Corona sorgt für eine Zurückhaltung am österreichischen Transaktionsmarkt - auf einen weiteren Rückgang im zweiten Halbjahr könnte eine M&A-Welle folgen", so EY am Dienstag.In ...

