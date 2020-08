FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Corestate Capital sind am Dienstag im allgemein starken Marktumfeld gehörig unter Druck geraten. Am Vormittag sackten sie um 6,3 Prozent auf 16,33 Euro ab und steuerten so ihr bisheriges Rekordtief in der zweijährigen Börsenkarriere an. Dieses stammt von Mitte Mai, als für die Aktien nach dem Corona-Crash in der Talsohle lediglich 14,92 Euro gezahlt wurden.



Laut dem Baader-Bank-Experten Andre Remke ist das zweite Quartal für den Immobilieninvestor wegen der Corona-Krise so schwach verlaufen wie befürchtet. Er zeigte sich aber überrascht davon, dass sich das Unternehmen nach wie vor keinen Jahresausblick zutraut. Seiner Einschätzung nach wird die Tatsache, dass der Konzern noch nicht einmal eine Spanne nannte, eine Kurserholung vorerst unterbinden. Sobald es neue Prognosen gebe, könnten die Aktien für Anleger aber wieder interessant werden, fügte er hinzu./tih/jha/

