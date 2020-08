Die Outperformance des Euro wurde eher durch das "Risk On Risk Off" (RORO) als durch eine Verringerung des idiosynkratischen europäischen Risikos getrieben. Die Ökonomen von HSBC bleiben bezüglich der Aussichten des USD gegenüber dem EUR positiv, da fiskalische Schwächen in den kommenden Monaten zu einer Herausforderung werden könnten. Wichtige Zitate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...