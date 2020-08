Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zug (pts026/11.08.2020/11:00) - Der jüngste Hacking-Angriff auf das renommierte Schaffhauser Unternehmen Garmin hat einmal mehr gezeigt: Daten sind so wertvoll und gleichzeitig so bedroht wie noch nie. Doch trotz der mittlerweile langen Liste prominenter Opfer von Cyberattacken scheint das Problembewusstsein bei vielen Akteuren nur sehr langsam zu wachsen.

Vor diesem Hintergrund waren WeSendit-Gründer Philipp Braccini und Geschäftsführer Jens Herbst zu Gast im TOP TALK des Schweizer Fernsehsenders TELE TOP, wo sie das Thema Datensicherheit gemeinsam mit weiteren Experten diskutierten.

Seit Corona 3 Mal so viele Cyberattacken

Zunächst drehte sich das Gespräch um den dramatischen Anstieg von Cyberattacken seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Cyber-Experte Wolfgang Sidler verwies darauf, dass die hektische Umstellung auf Homeoffice bei vielen Unternehmen für neue Sicherheitslücken gesorgt habe. Vielerorts seien Firmennetzwerke mittels unausgereifter Lösungen erweitert worden, der Fokus habe oft mehr auf Schnelligkeit denn auf Sicherheit gelegen. Die seit langem professionell agierenden Cyberkriminellen hätten die teilweise chaotischen Zustände zielstrebig ausgenutzt. Sidler betonte ebenfalls, wie fatal das Versenden von unverschlüsselten Dateien per E-Mail sein könne.

Vorteile von Schweizer Unternehmen wie WeSendit gegenüber US-Anbietern

Im weiteren Verlauf diskutierte die Runde die Begriffe Datenschutz und Datensicherheit und kam dabei auf den umstrittenen Cloud Act der US-Regierung zu sprechen. Dank diesem dürfen US-Behörden die Daten auf den Cloud-Servern amerikanischer Unternehmen zu Ermittlungszwecken anzapfen, auch in Europa. Dies sei aus Privatsphäre- und Datenschutzsicht sehr problematisch und ein gewichtiges Argument gegen die Nutzung US-amerikanischer Datendienste.

WeSendit Gründer Philipp Braccini betonte dann auch die Vorteile seines Schweizer Datenversand-Unternehmens: "Unser Team hat in mehrjähriger, harter Arbeit eine besondere Art der Verschlüsselung entwickelt. Dank der konsequenten Umsetzung von User-Feedback haben wir zahlreiche Features geschaffen, die uns von der Konkurrenz abheben." Beim Thema Daten gehe es in erster Linie um Vertrauen, so Braccini. Die mittlerweile über drei Millionen WeSendit-User seien "der beste Beweis dafür, dass sich unsere Anstrengungen gelohnt haben".

Moderne Technologie und Datentransfer im Schweizer Alpenbunker

WeSendit-Geschäftsführer Jens Herbst veranschaulichte die E2EE bzw. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung des WeSendit-Datenversands anhand des Schlüssel-Schloss-Prinzips. Nur der im Vorfeld bestimmte Empfänger sei in der Lage, die für ihn bestimmte Datei zu öffnen. Zusätzlich existiere die Möglichkeit eines passwortgeschützten Datenversands. Herbst betonte ausserdem die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen WeSendit und Mount10, dem Betreiber eines Hochsicherheitsbunkers im Herzen der Schweizer Alpen, in dem WeSendit das modernste Rechenzentrum Europas für den Datenversand seiner Business-Kunden nutzt.

Sicherer Datenversand lebensnotwendig für Unternehmen

Die Expertenrunde war sich einig: Nie zuvor besassen Daten eine so zentrale wirtschaftliche Bedeutung wie heute. Nahezu alle Bereiche seien digitalisiert und permanente Datenverluste bedeuteten das sichere Aus für die betroffenen Unternehmen. Datensicherheit mache heute 50% des Unternehmensrisikos aus, weshalb Back-Ups und geeignete Data-Defense-Strategien essentiell seien. Neben den enormen finanziellen Schäden (Garmin habe durch die jüngste Attacke rund eine Milliarde Franken an Börsenwert verloren) entstünde ein schwerer und bleibender Imageschaden.

Datensicherheit - der Nutzer in der Verantwortung

Einig waren sich die Experten auch in einer anderen Sache: Viele Cyberattacken ließen sich durch gesunden Menschenverstand und eine verbesserte Sensibilisierung der einzelnen Nutzer verhindern. Es sei zwar immer eine gewisse Gratwanderung zwischen Usability und Sicherheit, doch der Fokus auf Datensicherheit zahle sich aus. Der moderne Datenversand von WeSendit und die Kooperation des Unternehmens mit MOUNT10 seien das beste Beispiel dafür, wie sich die Qualität des Datenschutzes dauerhaft verbessern liesse.

Versenden Sie Ihre Daten sicher, einfach und schnell mit: https://www.wesendit.com

Weitere Informationen erhalten Sie auf: https://wesendit.info

(Ende)

Aussender: WeSendit Media AG Ansprechpartner: WeSendit Media AG Tel.: +41 79 555 44 33 E-Mail: jh@wesendit.com Website: www.wesendit.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200811026 ]

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2020 05:01 ET (09:01 GMT)