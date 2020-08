Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In den USA wächst die Hoffnung auf eine Einigung im Streit um ein neues Corona-Hilfspaket, nachdem Donald Trump am Sonntag ein Paket per Verfügung angeordnet hat. Das treibt die Kauflaune an der Wall Street an. Die positive Stimmung schwappt auch an die asiatischen und europäischen Märkte über. Mehr dazu in diesem Corona-Markt-Update.