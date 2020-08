Der Goldpreis hat seine jüngste Rekordjagd vorerst beendet und ist am Dienstag im frühen Londoner Handel etwas eingebrochen. Gegen 11 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.985,50 US-Dollar (nach 2.027,95 Dollar am Montag) gehandelt.Damit gab der Preis für den als "Krisenwährung" beliebten Rohstoff um über 2 Prozent nach. In der Nacht zum vergangenen Freitag hatte der Goldpreis ein neues Rekordhoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...