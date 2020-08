HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Deutsche Post nach Quartalszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 35 auf 37 Euro angehoben. Nach einem starken zweiten Quartal sei die Aktie nun ausreichend hoch bewertet, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Kurs habe sich seit Jahresbeginn besser entwickelt als der Gesamtmarkt, ein Schnäppchen sei er nun sicher nicht mehr./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004

