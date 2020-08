Sehr geehrte Geschäftspartner und Aktionäre,Im folgenden Link finden Sie das Investoren Update Video von NEOMETALS LTD (ASX: NMT, WKN: A12G4J), in dem Managing Director Chris Reed einen Überblick über das Unternehmen gibt, sowie die verschiedenen Projekte im Bereich Energiespeicherung erklärt, mit Schwerpunkt auf die Nachhaltigkeit der Lieferkette von Lithiumbatterie-Materialien. Chris erklärt zudem den strategischen Fokus des Unternehmens auf die Risikosenkung und Entwicklung langlebiger Projekte mit starken Partnern, um die Margen und den Wert für die Aktionäre zu steigern:Neometals Upade Video mit Managing Director Chris ReedYoutube Link: https://www.youtube.com/watch?v=CWcJN7Iftdg&feature=youtu.beÜber Neometals Ltd.Neometals entwickelt auf innovative Weise Möglichkeiten bei Mineralen und modernen Materialien, die für eine nachhaltige Zukunft von grundlegender Bedeutung sind. Angesichts einer Schwerpunktlegung auf dem Megatrend der Energiespeicherung ist die Strategie auf die Risikosenkung und Entwicklung langlebiger Projekte mit starken Partnern sowie auf die Integration in der Wertschöpfungskette ausgerichtet, um die Margen und den Wert für die Aktionäre zu steigern. Neometals verfügt über vier Kernprojekte mit großen Partnern, die sich über die gesamte Batterie-Wertschöpfungskette erstrecken:Recycling und Ressourcenrückgewinnung:- Recycling von Lithium-Ionen-Batterien - ein eigenes Verfahren zur Rückgewinnung von Kobalt und anderen wertvollen Materialien aus verbrauchten und verschrotteten Lithiumbatterien. Abschluss der Pilotanlagenversuche mit weit fortgeschrittenen Plänen hinsichtlich der Durchführung von Versuchen im Demonstrationsmaßstab mit dem JV-Partner SMS Group, wobei auf eine Entwicklungsentscheidung Anfang 2022 hingearbeitet wird.- Vanadiumrückgewinnung - eine 27-monatige Option zur Bewertung der Gründung eines 50:50-Joint-Ventures hinsichtlich der Rückgewinnung von Vanadium aus Verarbeitungsnebenprodukten (die "Schlacke") des führenden skandinavischen Stahlherstellers SSAB. Auf Grundlage eines zehnjährigen Schlackenlieferabkommens soll bis Dezember 2022 eine Entscheidung hinsichtlich der Entwicklung einer nachhaltigen europäischen Produktion von hochreinem Vanadiumpentoxid getroffen werden.Nachgelagerte moderne Materialien:- Lithium-Raffinerie-Projekt - Bewertung der Entwicklung der ersten Lithiumraffinerie in Indien, die die Batteriekathodenindustrie mit dem potentiellen 50:50-JV-Partner Manikaran Power beliefern soll, untermauert durch eine verbindliche Option auf die jährliche Abnahme von 57.000 Tonnen Spodumenkonzentrat mit einem Gehalt von sechs Prozent von Mt Marion während der gesamten Lebensdauer, um eine Entwicklungsentscheidung im Jahr 2022 zu treffenVorgelagerte Industrieminerale:- Titan-und Vanadiumprojekt Barrambie - eines der weltweit hochgradigsten Hartgestein-Titan-Vanadium-Vorkommen, wobei auf eine Entwicklungsentscheidung Mitte 2021 mit dem potenziellen 50:50-JV-Partner IMUMR hingearbeitet wirdSOCIAL MEDIAFür aktuelle Unternehmensneuigkeiten folgen Sie uns auch auf:Twitter: @DGWA_GmbHLinkedIn: DGWA GmbHYouTube: DGWA NewschannelBeste Grüße,DGWA Investor RelationsDGWA GmbHKaiserhofstraße 13Frankfurt am Main 60313GermanyInvestor-Relations@dgwa.orgÜber DGWA GmbHDGWA, die Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH, ist der Partner für die europäischen Finanzmärkte - bekannt und geschätzt als eine der führenden deutschen Corporate Boutiquen für globale Small- und Mid-Cap-Beratung und Investments."Wir bauen solide, substanzielle und umfassende Brücken für börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen zu Investoren, Finanzinstitutionen und Multiplikatoren wie Presse und Medien und bieten auf unsere Kunden zugeschnittene Lösungen im Financial Engineering", so Gründer und Geschäftsführer Stefan Müller.Das Management-Team von DGWA kann auf eine 25-jährige Erfolgsgeschichte im Handel, bei Investitionen und der Analyse von KMUs auf der ganzen Welt zurückblicken. Es war bisher an über 250 Börsengängen, Finanzierungen, Anleiheemissionen, Dual Listings und Unternehmensfinanzierungstransaktionen sowie an entsprechenden Roadshows und Sensibilisierungskampagnen beteiligt.Der Unternehmenssitz ist in Frankfurt am Main, dem Sitz der Europäischen Zentralbank und dem Zentrum der europäischen Finanzaktivitäten.NEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.