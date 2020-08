BERLIN (dpa-AFX) - Der Juso-Chef und SPD-Linke Kevin Kühnert hat dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz Unterstützung zugesichert und die Partei vor destruktiven Debatten gewarnt. Kühnert verwies am Dienstag auf eine Machtoption, die sich der SPD bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr und nach dem angekündigten Ende der großen Koalition biete. Ziel sei eine Mehrheit links der Mitte. "Vielleicht ist es dann eben auch ein Olaf Scholz, der mehr als jemand anderes dazu in der Lage wäre, so ein Bündnis zu ermöglichen und tatsächlich auch mehrheitsfähig zu machen", sagte Kühnert.



Er rief die Parteilinke auf, sich konstruktiv und kritisch in die Debatte einzubringen. "Es macht einen Unterschied, ob man eine Parteispitze oder einen Kanzlerkandidaten sucht", sagte Kühnert, der auch sagte, es seien zahlreiche Zweifel an dem Kandidaten Scholz geäußert worden. Allerdings habe die Parteilinke auch gemerkt, dass sie Politik mitgestalten könne. "Da brech ich mir keinen Zacken aus der Krone zu sagen: Wir sind auch lernfähig", sagte er.



Als Juso habe er schon früher Wahlkampf für schwierige Programme und Kandidaten gemacht "aus Überzeugung für die Sache und das Ziel der Mehrheit", sagte Kühnert, der auch stellvertretender Parteivorsitzender ist. Zur Unterstützung für Scholz sagte er: "Wir tun das in dem Wissen und der Erkenntnis, dass wir - und das ist der Unterschied zu den vergangenen Jahren - in eine gemeinsame Richtung laufen."



Vorstand und Präsidium der Partei hatten Scholz am Montag einstimmig als Kanzlerkandidaten nominiert. Eine Bestätigung auf einem Parteitag ist danach nicht mehr nötig. Die SPD ist damit die erste im Bundestag vertretene Partei mit einem Kanzlerkandidaten für die Wahl im Herbst 2021./cn/DP/fba

