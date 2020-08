Ein spannender Börsengang steht an. Jack Ma versilbert mit Ant Financial ein innovatives Asset. Dazu bedarf es nur eines kurzen Blicks in seine Geschichte. Eigentlich war der Finanzarm von Alibaba nur dazu da, die Transaktionen auf Asiens größter Handelsplattform abzuwickeln. Aber irgendwann wusste man nicht mehr, wohin mit dem Geld. Also legte man Sparprodukte auf, um wenigstens ein paar Zinsen zu kassieren. Diese waren so attraktiv, dass sie auch den Kunden zugänglich gemacht wurden. Was daraus wurde, lesen Sie hier.

