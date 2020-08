Köln (ots) -Wo sonst lernt man Leute so gut kennen wie zwischen Wohnwagen undKlappstühlen, zwischen Vorzelt und Gasgrill, fernab vom Alltag?!Deshalb ist ein Indoor-Campingplatz in Bonn auch die perfekte Bühnefür Comedian Bastian Bielendorfer, der Prominente zu einer ganzpersönlichen WDR-Show vor "seinem" Wohnwagen einlädt.Dabei hat Bastian Bielendorfer einiges im Gepäck, denn er geht aufSpurensuche in die Heimatstädte der Gäste: Er wird von Lisa Fellerauf eine Schnitzeljagd durch Münster geschickt, wandert auf SabineHeinrichs persönlicher Route 66 von Heeren nach Unna, soll dankJanine Kunze endlich zu einem echten Kölsche Jung werden, trifft mitGuido Cantz den heimlichen Bürgermeister von Porz-Wahn, singt mitIngolf Lück eine Ode auf Bielefeld und lernt nicht nurHaushalts-Checkerin Yvonne Willicks, sondern auch ihre HeimatstadtKamp-Lintfort kennen."Bielendorfer!" garantiert eine humorvolle Hommage an die prominentenGäste und ihre Heimatstädte - eine ordentliche Portion Selbstironieinklusive. Der Bestseller-Autor ist selbst ein echtes NRW-Kind undfüllt als erfolgreicher Stand-up-Comedian große Hallen und stets dievorderen Plätze der Podcast-Charts.Bastian Bielendorfer: "Ich habe eigentlich alles in meinem Lebenerreicht, wovon ich immer geträumt habe - mit zwei Ausnahmen: eineEhrenurkunde bei den Bundesjugendspielen und eine eigene Show aufeinem Campingplatz in NRW. Dank dem WDR muss ich mich nur noch um dieUrkunde kümmern.""Bielendorfer!" ist ab Sonntag, 20. September 2020, jeweils von 22.15Uhr bis 23.00 Uhr im WDR Fernsehen und in der Mediathek zu sehen."Bielendorfer!" ist eine Produktion der Banijay Productions Germany.Verantwortliche WDR-Redakteure sind Katja Banse und Daniel Boltjes.Fotos unter ARD-Foto.de Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7121Lena.Schmitz@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deFotos finden Sie unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4676469