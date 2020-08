Nach längerer Pause sind die signalroten Jump-Pedelecs zurück in Deutschland. Zunächst können die ersten Räder in Berlin per Lime-App geliehen werden. Anfang Mai hatten Uber und weitere Investoren 170 Millionen US-Dollar in Lime investiert. Lime hatte dafür das komplette zu Uber gehörende E-Bike- und E-Scooter-Geschäft Jump übernommen. Nach der Ankündigung des Jump-Comebacks für Deutschland im Juni sind sie jetzt wirklich wieder mietbar. Jump Bikes in Deutschland: Berlin macht den Anfang Wie der Mikro-Mobilitätsanbieter Lime am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...