Die Automobil-Aktien führen am Dienstag den Markt an. BMW, Volkswagen und Daimler können ihre Erholungsbewegung der letzten Tage fortsetzen. Als wichtigster Treiber gelten ermutigende Zahlen vom chinesischen Auto-Markt.Die neuesten Daten des chinesischen Branchenverbandes PCA, die den Verkauf von Autos an die Endkunden abbilden, untermauern den Erholungskurs nach dem Ausbruch der Viruskrise. Im Juli steht ein Plus bei den Auslieferungen von 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In der vergangenen ...

