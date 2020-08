FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gefallen. Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland belasteten die Anleihen. Bis zum Mittag fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,18 Prozent auf 177,08 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,49 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.



Die Stimmung deutscher Finanzexperten hatte sich im August überraschend aufgehellt. Die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) stiegen auf den höchsten Stand seit Januar 2004. Analysten hatten im Mittel mit einem Rückgang gerechnet. Allerdings trübte sich die Beurteilung der aktuellen Lage ein.



"Viel wird in den kommenden Monaten vom weiteren Pandemiegeschehen abhängen, sowohl in Deutschland als auch weltweit", sagte Michael Holstein, Leiter Volkswirtschaft der DZ Bank. Seiner Einschätzung nach sehen die deutschen Dienstleister, die vor allem von der Binnenkonjunktur abhängen, bereits eine stetige Verbesserung. Die exportabhängigen Industriebetriebe seien derzeit noch skeptischer, sagte Holstein./jsl/jkr/jha

