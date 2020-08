NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Siemens nach Quartalsberichten aus dem Industriesektor auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Von 27 Unternehmen hätten 26 die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Nur der Großküchenausrüster Rational habe dies nicht geschafft. Im Schnitt habe der operative Gewinn der Unternehmen die Konsenserwartung um 21 Prozent überboten. Die Zahlen von Siemens hätten ihn in seiner positiven Haltung bestätigt./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2020 / 17:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

