Gambio bietet mit ratenkauf by easyCredit Teilzahlung im Onlineshop anDGAP-News: Gambio Services AG / Schlagwort(e): Kooperation/Finanzierung Gambio bietet mit ratenkauf by easyCredit Teilzahlung im Onlineshop an11.08.2020 / 13:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Gambio bietet mit ratenkauf by easyCredit Teilzahlung im Onlineshop an* Seit kurzem ermöglicht der Bremer Shopanbieter Gambio über die Integration von ratenkauf by easyCredit im Gambio Hub seinen Händlern die Option, ihren Kunden die Möglichkeit des Bezahlens per Ratenkauf anzubieten.* Die TeamBank AG ist mit ratenkauf by easyCredit die Expertin für modernes Liquiditätsmanagement in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.Bremen, 11. August 2020 - Das E-Commerce-Unternehmen Gambio ist Anbieter einer Onlineshop-Komplettlösung für professionelle Händler. In Zusammenarbeit mit der TeamBank AG, die als Unternehmen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken den einfachen Ratenkauf entwickelt hat, führte Gambio kürzlich ratenkauf by easyCredit als Zahlungsart für seine HändlerInnen ein. Mit dem ratenkauf by easyCredit ist es Online-Anbietern ab sofort möglich, dass ihre KundInnen auch höherpreisige Einkäufe schnell, einfach und entspannt tätigen können.In den über 22.000 Gambio-Shops mit mehr als 26 Millionen Bestellungen im Jahr gibt es starken Bedarf, insbesondere Warenkörbe mit höheren Endbeträgen bequem in Raten zahlen zu können, weiß Dr. Felix Hötzinger, CEO von Gambio: "Wir alle kennen das, denn nicht immer ist es ein einzelner teurer Artikel, der uns überlegen lässt, ob diese Anschaffung gerade jetzt nötig ist, sondern mehrere kleine Posten, die sich am Ende summieren. Daher freuen wir uns, das Angebot von ratenkauf by easyCredit nun fest in unserem Angebot zu verankern und unseren Kundinnen und Kunden den Support und die Beratung von beiden Häusern anbieten zu können. Als Expertin für modernes Liquiditätsmanagement ist die TeamBank mit ihrer großen Expertise genau der richtige Ansprechpartner, auf den bereits mehr als 900.000 Kundinnen und Kunden vertrauen.""Rund 60 Prozent der Deutschen können sich prinzipiell einen Einkauf per Finanzierung vorstellen. Das ist ein enormes Potenzial. Also ist es für die Händlerinnen und Händler geboten, diese Zahlart anzubieten. Mit ratenkauf by easyCredit ist der Händler auf der sicheren Seite, denn er geht keinerlei Risiko ein, zum Beispiel bei Zahlungsausfällen. Dem Händler wird von uns als TeamBank wenige Tage nach der Bestellung den Kaufpreis ausbezahlt. Wir kümmern uns mit unserem Kundenservice um alle Fragen, die der Kunde zu seinem ratenkauf by easyCredit während der Laufzeit hat. Der Kunde erreicht uns telefonisch, per E-Mail, im Chat oder sieht alle Details in seinem persönlichen Kundenportal", erläutert Anja Dammann, Leiterin Vertrieb ratenkauf by easyCredit bei der TeamBank, die Vorteile von ratenkauf by easyCredit.Technische Details In der Vergangenheit kam ratenkauf by easyCredit bereits in einzelnen Shops des Bremer Anbieters erfolgreich zum Einsatz, jedoch ohne direkte Integration in das Gambio-Hub, mit dem HändlerInnen eine Auswahl an zentral verwalteten Zahlungsmodulen in ihren Shops wählen können. Durch die neue Partnerschaft der beiden Unternehmen ist das Angebot für die KundInnen einfacher und sorgenfreier geworden.Mit dem ratenkauf by easyCredit ist eine Finanzierungssumme von 200 bis 10.000 Euro möglich. Die KundInnen können von einer Kreditentscheidung in Echtzeit profitieren. In nur drei Schritten erhalten die KundInnen ihren ratenkauf by easyCredit - ohne Papierkram und mit voller Flexibilität während der gesamten Laufzeit. Um die Funktion freischalten zu können, muss mindestens der Gambio-Hub-Connector 1.17 installiert sein.Über Gambio Die Gambio-Gruppe mit Sitz in Bremen und Zug in der Schweiz gehört seit 2004 zu den führenden Anbietern von SaaS-Lösungen für den Onlinehandel im deutschsprachigen Raum. Sowohl E-Commerce-Start-ups als auch etablierten Unternehmen bietet Gambio individuelle Serviceangebote als Cloud-Lösung an. Bereits über 22.000 Shops nutzen den 360 -Service von Gambio: ein innovatives Shopsystem mit großem Funktionsumfang, das an alle großen Marktplätze, Zahlungssysteme, Versanddienstleister sowie gängige Warenwirtschafts- bzw. ERP-Systeme angebunden ist. Zudem berücksichtigt Gambio automatisch SEO-Anforderungen, um beste Suchmaschinen-Rankings zu erzielen. Das umfassende Angebot ermöglicht es Endanwendern auch ohne Programmierkenntnisse, einen rechtssicheren Onlineshop zu erstellen und zu gestalten.Über ratenkauf by easyCredit ratenkauf by easyCredit ist die erste Payment-Lösung, die eine einfache und einheitlich gestaltete Lösung für E-Commerce und PoS bietet. In nur drei Schritten erhält der Kunde seinen ratenkauf by easyCredit. Ohne Papierkram, mit Sofortzusage und voller Flexibilität während der gesamten Laufzeit.Pressekontakt PIABO PR GmbH Laura Braeunig Markgrafenstr. 36 | 10117 Berlin Phone: +49 173 3464 457 | Mail: gambio@piabo.net11.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1115069 11.08.2020