ZEW-Index legt im August wider Erwarten zu

Die Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren für Deutschland haben sich im August entgegen den Erwartungen deutlich verbessert, nachdem sie im Juli noch zurückgegangen waren. Der von Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen stieg auf 71,5 Punkte von 59,3 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang der Konjunkturerwartungen auf 54,5 vorausgesagt.

Putin verkündet Zulassung von erster Corona-Impfung

Russland hat nach den Worten von Präsident Wladimir Putin als erstes Land der Welt eine Impfung gegen das Coronavirus entwickelt. Die Impfung sei an diesem Morgen in Russland zugelassen worden, sagte Putin während einer vom Fernsehen übertragenen Videokonferenz mit Regierungsvertretern. "Ich weiß, dass sie wirksam ist, dass sie eine dauerhafte Immunität gibt", fügte er hinzu.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 217.293 angegeben - ein Plus von 966 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 218.508 Infizierte.

Jeder zweite Gastro-Betrieb wegen Corona in Existenz bedroht

Rund 60 Prozent der Betreiber von Kneipen, Bars, Restaurants und Hotels in Deutschland sehen die Corona-Krise laut einer neuen Umfrage inzwischen als existenzbedrohend an. Konkret gaben 59,6 Prozent aller teilnehmenden Betriebe an, dass sie wegen Corona um ihr Überleben kämpfen, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf eine Erhebung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) unter 7.200 Gastronomen und Hoteliers.

Laschet kündigt Teilnahme Merkels an NRW-Kabinettssitzung an

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt am kommenden Dienstag an einer Sitzung des nordrhein-westfälischen Landeskabinetts in Düsseldorf teil. Dies teilte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mit. Bei der Zusammenkunft mit der Berliner Regierungschefin im Düsseldorfer Ständehaus, dem früheren Sitz des nordrhein-westfälischen Landtags, soll es Laschet zufolge unter anderen um die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und die deutsche EU-Ratspräsidentschaft gehen.

Laschet verärgert über geplantes Großkonzert in Düsseldorf

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich verärgert über ein für Anfang September in Düsseldorf geplantes Großkonzert mit 13.000 Menschen gezeigt. Die rechtlichen Grundlagen für die Genehmigung würden angesichts der Corona-Infektionen nun überprüft.

Esken stellt Bedingungen für mögliches Linksbündnis

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat nach der Nominierung von Finanzminister Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten eine etwaige Koalition mit der Linkspartei nach der kommenden Bundestagswahl an Bedingungen geknüpft. Die SPD habe 2013 unter Führung des damaligen Parteichefs Sigmar Gabriel beschlossen, unter Voraussetzungen auch eine Koalition mit der Linken einzugehen, sagte Esken im ZDF-Morgenmagazin und nannte "eine zuverlässige, sichere Außen- und Europapolitik" sowie einen "finanzierbaren, umsetzbaren Koalitionsvertrag" als konkrete Bedingungen.

Bundesregierung bringt neue Cyberagentur auf den Weg

Eine neue Bundesagentur mit einem Etat von mehreren hundert Millionen Euro soll die Cybersicherheit in Deutschland stärken: Die Bundesregierung gab mit der Unterzeichnung der Gründungsurkunde den "Startschuss" für die neue Cyberagentur, wie die Bundesministerien für Inneres und Verteidigung mitteilten. Aufgabe der Behörde ist es, vielversprechende neue Entwicklungen im Bereich der Cybersicherheit zu identifizieren und zu fördern. Die Ergebnisse soll sie der Bundesregierung zur Verfügung stellen.

Zunehmende Exportförderung verzerrt Wettbewerb in Exportmärkten

Maschinenbauer aus Deutschland stehen verstärkt im Wettbewerb mit Unternehmen, die in ihren Heimatländern eine umfassende Exportförderung erfahren. Das zeigt eine vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) veröffentlichte Studie. Exportförderung gebe es insbesondere in China, USA, Russland und den Staaten der Europäischen Union. Teils stünden in diesen Ländern zwischen 70 und 100 Prozent der Maschinenexporte im Wettbewerb mit geförderten Produkten, so das Ergebnis der Studie.

Bundesregierung prüft Einstieg in 14 Unternehmen

Die Bundesregierung prüft nach der Kapitalbeteiligung an der Lufthansa derzeit einen Einstieg in 14 weitere Unternehmen im Rahmen ihres Wirtschaftsstabilisierungsfonds. "14 Unternehmen haben bereits ausdrücklich Bedarf an einer Rekapitalisierung angezeigt", erklärte Wirtschaftsstaatssekretär Ulrich Nußbaum in einer Antwort auf eine schriftliche Frage der Grünen-Abgeordneten Katharina Dröge, in die Dow Jones Newswires Einblick hatte.

Mexiko Industrieproduktion Juni +17,9% gg Vormonat

Mexiko Industrieproduktion Juni -16,7% (PROG: -17,9%) gg Vj

