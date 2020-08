Die Aktie der Deutschen Bank knüpft am Dienstag an ihre Vortagesgewinne an und klettert weitere 2,5 Prozent nach oben. Nach dem Ausbruch über den Widertand bei acht Euro rückt damit nun die nächste Chartmarke in den Fokus. Im Bereich von 8,36 Euro verläuft aktuell die 50-Tage-Linie, die es auf dem Weg nach oben noch zurückzuerobern gilt. Die 100- und 200-Tage-Linien hatte der Kurs bereits im Mai überwunden. Gelingt auch noch der Sprung über die mittelfristige Trendlinie, so wäre dies ein charttechnisches ...

