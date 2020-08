München (ots) -Olaf Scholz wird Kanzlerkandidat der SPD. Früher als geplant gab diePartei ihre Entscheidung am Montag bekannt. Scholz unterlag imletzten Jahr bei der Kandidatur um den Parteivorsitz dem Duo SaskiaEsken und Norbert Walter-Borjans, die sich in ihrer Bewerbung alslinke Scholz-Kritiker profiliert hatten. Dennoch soll derFinanzminister nun als erster SPD-Politiker nach Gerhard Schröder dasKanzleramt zurückerobern. Kann der als eher konservativ geltendeScholz die SPD und die Wähler begeistern? Welchen Kurs muss diePartei einschlagen, um aus dem Umfragetief herauszukommen? Fragen anden SPD-Kanzlerkandidaten und Bundesfinanzminister Olaf Scholz."Wir schaffen das." Vor fünf Jahren sagte Kanzlerin Merkel auf einerPressekonferenz den Satz, der die gesamte Flüchtlingskrise geprägthat. Wie fällt die Bilanz dieser Zeit heute aus? Sind die meistenGeflüchteten gut integriert oder überwiegen die Probleme? Und istDeutschland heute besser auf steigende Migrationszahlen vorbereitet?Im Gespräch dazu der damalige Innenminister Thomas de Maiziére.Außerdem zu Gast: Hazar Abaza, die heute 20-Jährige floh 2015 ausSyrien mit ihrem Vater und ihrem Bruder in einem Schlauchboot überdas Mittelmeer. Im Juni hat sie in Berlin ihr Abitur bestanden.In vier Bundesländern startete in dieser Woche die Schule wieder.Gleichzeit will die DFL wieder Zuschauer in die Fußballstadien lassenund in Düsseldorf soll ein Popkonzert vor 13.000 Zuschauernstattfinden.Kann der Unterricht in Corona-Zeiten normal ablaufen? SindGroßveranstaltungen verantwortungslos?Es diskutieren, kommentieren und erklären: die ARD-Moderatorin AnnaPlanken, die Wissenschaftsjournalistin der "Süddeutschen Zeitung"Christina Berndt und der Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl.Die Gäste:Olaf Scholz, SPD (Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat)Thomas de Maiziére, CDU (ehemaliger Bundesinnenminister)Hazar Abaza (Abiturientin; floh 2015 aus Syrien)Anna Planken (Moderatorin ARD-"Morgenmagazin")Hans Rudolf Wöhrl (Unternehmer)Christina Berndt (Wissenschaftsjournalistin, "Süddeutsche Zeitung")"maischberger. die woche" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH."maischberger. die woche" im Internet unterwww.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke Maar (WDR) Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste, Tel: 089/590023876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH, Tel.: 030/3150 6868,E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deFotos finden Sie unter ARD-Foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4676645