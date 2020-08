von Thomas Strohm, Euro am Sonntag Bei der Mehrzahl der in Deutschland erhältlichen Fonds spielen ESG-Kriterien eine Rolle. Das hat eine Umfrage des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) bei den Anbietern ergeben. "ESG-Integration ist in Deutschland und Österreich bereits Standard bei Investments", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...