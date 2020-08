Phoenix (ots/PRNewswire) - Pravati Capital, führendes Pionier- und Beratungsunternehmen im Bereich der Prozessfinanzierung, gab heute die Lancierung seines fünften Investmentfonds, des Pravati Investment Fund V (Fund V), mit 200 Millionen USD bekannt. Fund V folgt auf vier von Pravatis erfolgreichen Fonds, die über einen Zeitraum von sieben Jahren aufgelegt wurden. Der neue Fonds bietet zum ersten Mal qualifizierten internationalen Nicht-US-Anlegern und Anlegern, die in den USA steuerbefreit sind, die Möglichkeit, in alternative Investitionsvehikel zu investieren, die sich auf den Sektor der Prozessfinanzierung spezialisiert haben.Fund V ist wie die bisherigen Fonds nach der bewährten Methodik einer strengen Due Diligence bei der Auswahl und Strukturierung von Investitionen gegliedert und bietet Anwaltskanzleien gleichzeitig die Möglichkeit zur Umstrukturierung, um ihre finanzielle Basis zurückzugewinnen und ihre Vermögensportfolios aufzubauen. Pravati konzentriert sich nach wie vor auf Investitionen in nicht korrelierende Vermögenswerte mit begrenztem Risiko, unabhängig von den Wirtschaftszyklen, die der wachsende Sektor der Prozessfinanzierung bietet.Die Gründer von Pravati nutzen ihre 18-jährige spezialisierte Erfahrung auf dem Gebiet der Finanzrechtsstreitigkeiten, um sowohl für Kunden als auch für Investoren einzigartige Möglichkeiten zu schaffen. Der Fund V wird zusammen mit den vier früheren Fonds auch weiterhin bahnbrechende Kapitallösungen anbieten, die Firmen eine Umstrukturierung ermöglichen, um gestärkt aus angeschlagenen Märkten in den Vereinigten Staaten hervorzugehen. Die Strategie des Fonds wird weiterhin darauf ausgerichtet sein, einen internationalen Allwetter-Alternativ-Investmentfonds mit einem soliden Risiko-Ertrags-Profil aufzubauen, der im Vergleich zu traditionellen Aktien- und Rentenfonds in der Regel von Konjunkturschwankungen unberührt bleibt."Wir freuen uns, den Fund V qualifizierten internationalen Investoren anzubieten, die ein alternatives Investitionsvehikel im Bereich der Prozessfinanzierung suchen. Die Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten ist für den Durchschnittsbürger, der möglicherweise gegen tiefe Taschen ankämpfen muss, von entscheidender Bedeutung und muss gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen", kommentierte Alexander Chucri, Chief Executive Officer und Portfolio Manager von Pravati Capital."Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere Arbeit eine positive soziale Wirkung hat, indem sie dazu beiträgt, Gerechtigkeit durch die Finanzierung würdiger Fälle, die die Gelegenheit verdienen, vor Gericht gebracht zu werden, großzuschreiben", fügte Herr Chucri hinzu.Pravati Capital fungiert als Kreditgeber, Handelsbank und Berater für mittelgroße Anwaltskanzleien weltweit und stellt Anwaltskanzleien regresslose und regressberechtigte Barvorschüsse zur Verfügung, die in der Regel durch die Zeichnung eines Portfolios von Fällen besichert sind. Das Unternehmen investiert in ein breites Spektrum hochwahrscheinlicher, komplexer Handelsstreitigkeiten (Kläger).Es wird erwartet, dass der Fund V von Pravati Capital eine kurzfristige Laufzeit von 36 - 48 Monaten hat. Der Fonds zielt darauf ab, in den folgenden 18 Monaten Mittel in Höhe von 200 Millionen USD einzusetzen.Informationen zu Pravati CapitalAls führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Prozessfinanzierung hat Pravati Capital die Art und Weise verändert, wie sich Anwaltskanzleien ihre Zukunft vorstellen. Seit mehr als einem Jahrzehnt stehen wir an vorderster Front mit Lösungen zur Prozessfinanzierung und schaffen innovative Quellen für Überbrückungskapital. Es ist unsere Aufgabe, innovative, effiziente Kapitallösungen für Anwaltskanzleien, mitfühlende Unterstützung für Kläger und eine sichere alternative Anlagemöglichkeit für akkreditierte Investoren bereitzustellen.Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website Pravati Capital oder telefonisch unter 1.844.772.8284. Sie können uns auch auf LinkedIn und Twitter folgen.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in Staaten oder Gerichtsbarkeiten verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.Pressekontakt:Lucia Domville / Selin Ilik / Greg MarshallCitigate Dewe RogersonE-Mail: pravaticapital@citigatedewerogerson.comTelefon: +1 (646) 284- 9416Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1224647/Pravati_CLR_Logo_NOTAG_Logo.jpgOriginal-Content von: Pravati Capital, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100078183/100853354