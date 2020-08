...im deutschen Autogeschäft. Zum 4. oder 5. Mal versuchen es die Nürnberger mit einem neuen Chef. Ohne die Kabelbäume von Leoni funktioniert keinAuto, weder als Verbrenner noch als E-Mobil. Markante Managementfehler kosteten in den letzten 3 Jahren rd. 80 Mill. €. Damit waren alle Betriebsgewinne schlicht futsch. 200 Mill. € zusätzlicher Kredit mussten besorgt werden, um die neue Zukunft zu gestalten.



Rd. 4,5 Mrd. € Umsatz kosten aktuell etwa 250 Mill. €. Billiger geht es nicht! Im Zuge der unausweichlichen Erholung des Automarktes stecken in dieser Aktie weit über 100 % Kurs-Plus.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann".



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

LEONI-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de