Der UX-Experte Jakob Nielsen erneuert seine Kritik am PDF-Format und mahnt: Das Dokumentenformat ist für die Darstellung auf Bildschirmen einfach nicht geeignet. Schon 1996 hatte Jakob Nielsen erklärt, dass sich PDF-Dateien nur für Druckerzeugnisse eignen und im Internet nichts verloren hätten. Zwanzig Jahre später erneuert der bekannte Usability-Experte jetzt seine Kritik in Form eines Online-Artikels. Noch immer seien PDFs untauglich für den Einsatz auf Bildschirmen. Nielsen warnt daher davor, PDFs für digitale Inhalte einzusetzen, die genauso gut in ...

