Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Anleger können sich jetzt schon auf den neuen Handelstag an der Wall Street freuen. Der Dow Jones ist vorbörslich bereits fast 300 Punkte im Plus. Lediglich der Technologieindex Nasdaq kann wie schon in den vergangenen Tagen nicht ganz mithalten. Bei den Einzelthemen geht es heute um Nautilus, Nike, Apple, Amazon und McDonald's. Andreas Deutsch von DER AKTIONÄR kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.