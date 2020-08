DGAP-WpÜG: BluGreen Company Limited / Kontrollerlangung Kontrollerlangung / Zielgesellschaft: S&O Beteiligungen AG; Bieter: BluGreen Company Limited11.08.2020 / 15:00 CET/CEST Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.Veröffentlichung der Erlangung der Kontrolle über die S&O Beteiligungen AG gemäß § 35 Abs. 1 i.V.m. § 10 Abs. 3 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)Bieterin:BluGreen Company Limited 6/F Luk Kwok Centre 72 Gloucester Road Wan Chai Hong Kong eingetragen im Hong Kong Registrar of Companies unter CR Nr. 2584002Zielgesellschaft:S&O Beteiligungen AG Ziegelhäuser Landstraße 1 69120 Heidelberg Deutschland eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 735361ISIN: DE000A255G02 / WKN: A255G0Die BluGreen Company Limited ("Bieterin") hat am 10. August 2020 durch den Erwerb von 760.913 auf den Inhaber lautenden Stückaktien der S&O Beteiligungen AG ("S&O-Aktien") die Kontrolle gemäß § 35 Abs. 1 i.V.m. § 29 Abs. 2 WpÜG über die S&O Beteiligungen AG erlangt.Die Bieterin hält aktuell unmittelbar 760.913 Stimmrechte von insgesamt 1.237.800 Stimmrechten der S&O Beteiligungen AG (dies entspricht 61,47 % der Gesamtzahl der Stimmrechte).Mit dem vorgenannten Erwerb von 760.913 Stimmrechten der S&O Beteiligungen AG durch die Bieterin haben auch die folgende Person am 10. August 2020 mittelbar die Kontrolle über die S&O Beteiligungen AG erlangt:Sebastian-Justus SchmidtHerr Sebastian-Justus Schmidt, Chiang Mai, Thailand, hält selbst keine S&O-Aktien. Er hält aber 91,47 % der Geschäftsanteile der Bieterin. Daher werden Herrn Schmidt die 760.913 unmittelbar von der Bieterin gehaltenen Stimmrechte (dies entspricht 61,47 % der Gesamtzahl der Stimmrechte) nach § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG in voller Höhe zugerechnet.Die vorliegende Veröffentlichung gemäß § 35 Abs. 1 i.V.m. § 10 Abs. 3 WpÜG erfolgt daher zugleich auch im Namen von Herrn Sebastian-Justus Schmidt ("Weiterer Kontrollerwerber").Die Bieterin wird gemäß § 35 Abs. 2 WpÜG nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") ein Pflichtangebot an die außenstehenden Aktionäre der S&O Beteiligungen AG zum Erwerb sämtlicher von ihnen gehaltenen S&O-Aktien abgeben ("Pflichtangebot"). Die Bieterin beabsichtigt, vorbehaltlich der übrigen Bestimmungen der Angebotsunterlage, den Aktionären der S&O Beteiligungen AG für ihre S&O-Aktien eine Gegenleistung in bar in Höhe von EUR 5,00 anzubieten. Die Großaktionärin Deutsche Balaton AG hat in Abstimmung mit der Bieterin erklärt, mit ihren Aktien das Übernahmeangebot nicht anzunehmen.Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das Pflichtangebot und weiterer das Pflichtangebot betreffender Informationen erfolgt im Internet unter:www.blugreen-energy.com/investor-relationsDie Bieterin wird mit der Veröffentlichung des Pflichtangebots auch die aus § 35 WpÜG resultierenden Verpflichtungen des Weiteren Kontrollerwerbers erfüllen. Diese wird daher kein gesondertes Pflichtangebot für die S&O-Aktien veröffentlichen.Wichtiger Hinweis:Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von S&O-Aktien dar. Die endgültigen Bestimmungen des Pflichtangebots sowie weitere das Pflichtangebot betreffende Regelungen werden erst nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die BaFin in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Aktionären der S&O Beteiligungen AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Pflichtangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese veröffentlicht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Das Pflichtangebot wird ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland insbesondere nach dem WpÜG und der Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots (WpÜG-AngebVO) durchgeführt.Hong Kong, den 11. August 2020BluGreen Company Limited11.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Börsen: Zielgesellschaft: Regulierter Markt Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr Berlin, StuttgartEnde der Mitteilung DGAP News-Service1115045 11.08.2020 CET/CEST