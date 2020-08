… lag der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen im Verlust. Das Quartals-Defizit von umgerechnet rund 174 Mio. $ war etwa halb so groß wie erwartet. Fortschritte auch bei der Bruttomarge: Vor zwölf Monaten - 24 % und jetzt + 9,7 %.



Grundlage für die Verbesserungen: Ein Umsatzanstieg auf 535 Mio. $ (+ 147 %). Im Quartal lieferte NIO rund 10.300 Fahrzeuge und will im laufenden Quartal bis zu 11.500 Einheiten erreichen.



Erstmals wurde ein positiver operativer Cashflow ausgewiesen. Die in den USA notierten NIO-ADRs waren schon gestern auf 14,21 $ geklettert, ein Börsenwert von 16,8 Mrd. $ wird angezeigt. In Frankfurt heute + 8,8 % auf 13,05 €.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

NIO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de