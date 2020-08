Vancouver (British Columbia), 11. August 2020 - Brigadier Gold Limited (TSX-V: BRG / FWB: B7LM) ("Brigadier" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Herr Garry Clark in das Board of Directors des Unternehmens berufen wurde.Herr Clark ist der Executive Director der Ontario Prospectors Association ("OPA"). Er ist seit Gründung der OPA in den frühen 1990er Jahren als Director, Vice President oder President dieses Verbands tätig. Herr Clark sitzt derzeit in dem für das Bergbaugesetz zuständigen Ausschuss (Mining Act Committee) des Ministers für Energie, Bergbau und Entwicklung des Nordens (Minister of Energy, Mines and Northern Development) der Provinz Ontario.Er schloss sein Geologiestudium an der Lakehead University in Thunder Bay mit einem HBSc-Diplom ab. Herr Clark bringt umfassende Erfahrung in der Leitung großer Explorations- und Erschließungsprogramme auf internationaler Ebene, einschließlich Asien und Nordamerika, in das Unternehmen ein. Zusätzlich zu seiner mehr als 30-jährigen Erfahrung als Berater hatte Herr Clark geologische Positionen bei mehreren Bergbauunternehmen inne und war Director verschiedener börsennotierter Unternehmen. Die Berufung von Herrn Clark steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die "Börse").Ranjeet Sundher, President und CEO von Brigadier, meint: "Ich freue mich sehr, Herrn Clark im Board of Directors begrüßen zu können. Er wird angesichts seines außergewöhnlichen Hintergrunds und seiner umfassenden Erfahrung im Bergbau eine große Bereicherung für Brigadier sein."Das Board of Directors von Brigadier besteht nun aus den Herren Ranjeet Sundher, Dillon Sharan, Garry Clark und Frau Bev Funston.Über Brigadier GoldBrigadier Gold wurde gegründet, um von der unserer Meinung nach nächsten großen Hausse im Bereich der Rohstoffe, insbesondere der Edelmetalle, zu profitieren. Unsere Aufgabe besteht darin, unterbewertete und übersehene Projekte mit nachweislichem Entwicklungspotenzial zu erwerben.Unter der Leitung eines Managementteams mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Mineralexploration und Kapitalmarktentwicklung richten wir unser Hauptaugenmerk auf fortgeschrittene Explorationsmöglichkeiten in politisch stabilen Rechtsprechungen.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Brigadier Gold Limitedwww.brigadiergold.caRanjeet Sundher, Chief Executive Officercorporate@brigadiergold.caLeah Hodges, Corporate Secretary(604) 377-0403Hinweise für LeserDiese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen, einschließlich Aussagen bezüglich der Pläne, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens, seiner Direktoren oder seiner leitenden Angestellten in Bezug auf die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens. Die Wörter "können", "würden", "könnten", "werden", "beabsichtigen", "planen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen oder sein Management beziehen, sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Geschäftsaktivitäten darstellen und Risiken und Ungewissheiten beinhalten und dass die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Schwankungen der Marktpreise, Erfolge der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln und allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen, erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Informationen als genau erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung. 