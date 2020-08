Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag weiter deutlich im Plus tendiert. Der ATX notierte gegen 14.45 Uhr mit einem Plus von 2,45 Prozent bei 2.278,50 Punkten.Auch an anderen Börsen in Europa ging es am Dienstag nach oben. Nachdem gute US-Börsenvorgaben und Hoffnungen auf eine Einigung auf ein US-Konjunkturpaket einen guten Start beschert hatten, lieferte der deutsche ZEW-Index am Vormittag weitere ...

