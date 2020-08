Alcatel-Lucent Enterprise: Alcatel-Lucent Enterprise und RingCentral gehen eine strategische Partnerschaft einDGAP-News: Alcatel-Lucent Enterprise / Schlagwort(e): Sonstiges Alcatel-Lucent Enterprise: Alcatel-Lucent Enterprise und RingCentral gehen eine strategische Partnerschaft ein11.08.2020 / 15:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Alcatel-Lucent Enterprise und RingCentral gehen eine strategische Partnerschaft einPARIS & BELMONT, USA - 11. August 2020 - Alcatel-Lucent Enterprise, ein führender Anbieter von Kommunikations-, Netzwerk- und Cloud-Lösungen, und RingCentral, Inc. (NYSE: RNG), ein führender Anbieter von globalen Cloud-Kommunikations-, Kollaborations- und Contact-Center-Lösungen für Unternehmen, sind eine strategische Partnerschaft eingegangen. Ziel der Zusammenarbeit ist die Vermarktung der neuen Cloud-Lösung "Rainbow Office powered by RingCentral", die exklusiv von Alcatel-Lucent Enterprise angeboten wird. RingCentral und Alcatel-Lucent Enterprise werden gemeinsam Programme entwickeln, die es ihnen ermöglichen, eine führende Position bei den Cloud-Kommunikationsdiensten für den Unternehmensmarkt einzunehmen."Wir freuen uns über die Partnerschaft, mit der wir den Kunden und Partnern von Alcatel-Lucent Enterprise unsere branchenführenden Cloud-Kommunikationslösungen zur Verfügung stellen", sagte Vlad Shmunis, Gründer, Vorsitzender und CEO von RingCentral. "Die starke Präsenz von Alcatel-Lucent Enterprise in Europa wird uns in die Lage versetzen, den Kunden und Partnern in diesen Märkten gemeinsam den schnelleren Umstieg auf Cloud-Kommunikationslösungen zu ermöglichen."Mit einem vertikalisierten Geschäftsansatz in den Bereichen Netzwerk, Kommunikation und Cloud bietet Alcatel-Lucent Enterprise seinen Unternehmenskunden maßgeschneiderte Technologieerfahrungen. Rainbow Office powered by RingCentral wird das Cloud-Portfolio des Unternehmens bereichern und es den Kunden ermöglichen, ihre digitale Transformation mit öffentlichen Unified Communications as a Service (UCaaS) zu beschleunigen."Angesichts der rasanten Entwicklung der Technologie verlangen Kunden heute agile, robuste und sichere Cloud-Kommunikations- und Kollaborationslösungen", sagte Jack Chen, CEO von Alcatel-Lucent Enterprise. "Unseren Kunden und Partnern können wir mit dieser strategischen Partnerschaft eine größere Auswahl an technologisch führenden Cloud-Lösungen anbieten, die ihre Anforderungen umfassend abdecken. Diese Partnerschaft wird es Alcatel-Lucent Enterprise auch ermöglichen, die Entwicklung unseres Cloud-Geschäfts zu beschleunigen, um der führende Anbieter von Cloud-Lösungen in Europa und darüber hinaus zu werden, der sich auf vertikale Lösungen und Services konzentriert, um alles miteinander zu verbinden. Damit ergeben sich bedeutende Geschäftschancen für unser gut etabliertes Partnernetzwerk und ein hoher Nutzen für unsere Kunden."Rainbow Office powered by RingCentral wird voraussichtlich im ersten Quartal 2021 verfügbar sein.Kommerzielle Bedingungen:Im Rahmen der kommerziellen Vereinbarung werden beide Unternehmen Ressourcen für die Entwicklung und für Vertrieb & Marketing bezüglich "Rainbow Office powered by RingCentral" beitragen. RingCentral wird Alcatel-Lucent Enterprise 100 Millionen Dollar in bar für Exklusivrechte, eine Mindestabnahme und künftige Provisionen zahlen.Kurzprofil Alcatel-Lucent EnterpriseWir sind Alcatel-Lucent Enterprise. Unser Ziel ist es, alles miteinander zu vernetzen, um individuelle Technologieerlebnisse für die Anforderungen unserer Kunden zu schaffen. Wir liefern Netzwerke und Kommunikation vor Ort, in der Cloud und als Hybridlösung, die Ihre Mitarbeiter, Prozesse und Kunden unterstützen.Unser langjähriges Engagement für Innovation und den Erfolg unserer Kunden hat Alcatel-Lucent Enterprise zu einem führenden Anbieter von Unternehmensnetzen, Kommunikation und Services werden lassen, der weltweit über 830.000 Kunden betreut. Mit mehr als 2.200 Mitarbeitern und 2.900 Partnern in über 50 Ländern verbindet das Unternehmen globale Reichweite mit lokalem Fokus.Weitere Informationen finden Sie unter: www.al-enterprise.com/de-de Aktuelle Nachrichten finden Sie auf LinkedIn, Facebook und Twitter.Kurzprofil RingCentralRingCentral, Inc. (NYSE: RNG) ist ein führender weltweiter Anbieter von Cloud-Lösungen für Message Video Phone (MVP), Kundenbindung und Contact Center. Flexibler und kostengünstiger als die herkömmlichen Telefonanlagen und vor Ort installierten Videokonferenzsysteme, die es ersetzt, unterstützt RingCentral die mobilen, dezentral arbeitenden Mitarbeiter von heute bei der Kommunikation, Zusammenarbeit und Konnektivität über jeden Modus, jedes Gerät und jeden Standort. Die offene Plattform von RingCentral lässt sich in führende Geschäftsanwendungen von Drittanbietern integrieren und ermöglicht Kunden eine einfache Anpassung ihrer Geschäftsabläufe. RingCentral hat seinen Hauptsitz in Belmont (Kalifornien, USA) und Niederlassungen auf der ganzen Welt.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über die zukünftige finanzielle und betriebliche Leistung von RingCentral, die zukünftige finanzielle und betriebliche Leistung von RingCentral, die Pläne von RingCentral, eine Partnerschaft mit Alcatel-Lucent Enterprise einzugehen, um "Rainbow Office powered by RingCentral" anzubieten, die erwarteten Vorteile und Aktivitäten im Rahmen der strategischen Partnerschaft von RingCentral mit Alcatel-Lucent Enterprise, einschließlich der Fähigkeit, langfristige Wachstumschancen für RingCentral zu schaffen, sowie jene Risiken und Ungewissheiten, die unter den Überschriften "Risikofaktoren" und "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" im Formular 10-Q von RingCentral für das am 30. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die RingCentral zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, die Erwartungen der Analysten zu überprüfen oder zu bestätigen oder Zwischenberichte oder Aktualisierungen bereitzustellen. 