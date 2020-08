Das SpaceX-Testgelände im texanischen Boca Chica wird zum SpaceX Village ausgebaut. Neben Gastronomie und Einrichtungen für Freizeitaktivitäten wie Launch-Parties soll auch eine Ferienanlage entstehen. Der Urlaub im All, auf dem Mond oder auf dem Mars könnte künftig von einem Urlaub am Weltraumhafen Boca Chica in Texas umrahmt werden. Darauf deutet eine Stellenanzeige hin, in der das Raumfahrtunternehmen einen Manager sucht, der mit der Aufgabe betraut werden soll, eine Ferienanlage zu entwickeln, zu planen und zu bauen. Der spätere Betrieb soll offenbar nicht zu den Aufgaben gehören...

Den vollständigen Artikel lesen ...