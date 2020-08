Mit einem milliardenschweren Zukauf in den USA ebnet sich Siemens Healthineers den Weg in den DAX. Für Anleger ergibt sich eine Kaufchance.Es war ein echter Paukenschlag: Am Sonntag verkündete der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers die 16,4 Milliarden Dollar schwere Übernahme des US-Konzerns Varian. Mit dem größten Zukauf der Konzerngeschichte will die Siemens-Tochter das Geschäft mit der Krebsforschung und -therapie ausbauen. Um den Deal umzusetzen, ist zwar eine milliardenschwere Kapitalerhöhung ...

