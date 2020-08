Hatte es in der Vorwoche noch signifikante Chartsignale bei den Edelmetallen gegeben, so stand die letzte Handelswoche eher im Zeichen einer Divergenz von Metallen und Minenaktien.Während in der abgelaufenen Handelswoche alle vier Edelmetalle zulegen konnten, zeigten einzelne Aktien des Themendepots Edelmetalle Ansätze einer Korrektur.Dabei waren aber weder der Schweizer Franken noch der US-Dollar ursächlich, denn beide bewegten sich per saldo im Berichtszeitraum kaum. Dagegen fiel die Schwäche des südafrikanischen Rands ins Auge, der im Wochenvergleich 3,39 % gegen den Euro abgab.Der Goldpreis konnte gegenüber der Vorwoche um 2,84 % zulegen und deutlich über der Marke von 2.000 Dollar schließen, während Silber im Wochenvergleich 3,81 Dollar bzw. 15,61 % gewann. Und während Palladium im Wochenverlauf 3,5 % stieg, gewann der Platinpreis 6,39 % und stieg damit mehr als doppelt so stark wie Gold und fast doppelt so stark wie Palladium.

