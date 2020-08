Die britische Neobank Revolut hat ihre Verluste im Geschäftsjahr 2019 verdreifacht. Dennoch ist das mit 5,5 Milliarden US-Dollar bewertete Fintech mit dem Geschäftsverlauf zufrieden. Im Jahr 2020 laufen die Geschäfte nach eigenen Angaben sogar noch besser. 139,6 Millionen Dollar Verlust, so lautet das Geschäftsergebnis eines der wertvollsten Fintech-Unicorns Europas für das Jahr 2019. Im Vorjahr waren es noch 43,1 Millionen Dollar gewesen, die das Unternehmen auf der Negativseite verbuchen musste. Damit hat das europäische Vorzeige-Fintech im Vergleich einen mehr als dreifach so hohen Verlust zu erklären, was Revolut-Chef Nikolay Storonsky indes n...

