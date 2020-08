H2-Branchenleader Plug Power (WKN: A1JA81) haussierte am Montag auf bis zu 12,20 USD. Damit erobert die Hype-Aktie die höchsten Stände seit Jahren. Plug Power erwirtschaftet seine Umsätze mit dem Verkauf von im Trend liegenden Brennstoffzellensystemen und zugehöriger Infrastruktur, die für den Antrieb von Elektromotoren vor allem in den Endmärkten Mobilität und stationäre Stromversorgung eingesetzt werden. Am 6. August legte die innovative US-Firma ihre Q2-Zahlen vor. Die Erlöse konnten von 57,5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...