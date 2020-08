NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag nach besser als erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Matija Gergolet hob laut einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis des Chemikalienhändlers bis 2022 an. Der Fokus der Anleger in diesem Jahr dürfte angesichts des recht vorsichtigen Ausblicks des Managements auf den Zahlen zum dritten Quartal und auf dem Kapitalmarkttag im November samt möglicher mittelfristiger Finanzziele liegen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2020 / 15:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1DAHH0

