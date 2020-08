Aktuelle Aktion: Spezial-Angebot für Leser & Freunde des Börse Social Network Tagesgewinner war am Dienstag RHI Magnesita mit 6,94% auf 30,80 (54% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,83%) vor AMS mit 6,02% auf 16,11 (119% Vol.; 1W 7,62%) und Flughafen Wien mit 4,19% auf 26,10 (52% Vol.; 1W 2,55%). Die Tagesverlierer: Gurktaler AG Stamm mit -13,33% auf 9,10 (27% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -13,33%), Eyemaxx Real Estate mit -5,92% auf 6,04 (230% Vol.; 1W -5,92%), Addiko Bank mit -1,50% auf 5,91 (204% Vol.; 1W -4,37%) Die aktuell längste Serie: S&T mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 8.85%) - die längste Serie dieses Jahr: Petro Welt Technologies 8 Tage (Performance: 26.05%). Siehe auch ...

