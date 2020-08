Nach der Unterzeichnung des Gesetzentwurfs Nr. 2285-d durch Präsident Wolodymyr Selenskyj zur Legalisierung der Glücksspielindustrie in der Ukraine hat das internationale Wett- und Technologieunternehmen Parimatch bestätigt, dass es sich um die neuen Betriebslizenzen im Land bewerben wird.

Parimatch Makes Statement of Intent for Newly Legalised Ukraine Gambling Industry (Graphic: Business Wire)

Parimatch wurde 1994 in der Ukraine gegründet und gehörte zu den ersten Wettbüros in der GUS-Region, die auf eine digitale Wettplattform wechselten. Heute hat sich Parimatch international zu einer globalen Wett- und Technologiemarke entwickelt. Das Unternehmen will nun auf dieser Tradition aufbauen, um auch in seinem Heimatmarkt der größte und innovativste Anbieter zu werden.

Die heutige Unterzeichnung kommentiert Sergey Portnov, CEO von Parimatch, wie folgt: "Zunächst möchte ich Präsident Selenskyj gratulieren, dass er sein Versprechen, das Glücksspiel in der Ukraine zu legalisieren, gehalten hat. Er hat gezeigt, dass er ein Mann ist, der Wort hält. Wir unterstützen sein politisches Programm, die heimische Wirtschaft zu liberalisieren, voll und ganz. Parimatch vertritt schon seit langem die Auffassung, dass die Ukraine von der Entwicklung einer fairen, regulierten Wettbranche beträchtlich profitieren wird."

Das starke Engagement von Parimatch für diese Branche bleibt trotz weiteren Klärungsbedarfs und der Notwendigkeit weiterer Reformen des Steuersystems zur Schaffung fairer Bedingungen für die Betreiber bestehen.

"Wir sind fest entschlossen, unseren Heimatmarkt zu erobern, indem wir ein Produkt liefern, das zur Unterhaltung der Menschen in der Ukraine beiträgt. Wir sind stolz darauf, dass wir nun einen Beitrag zur Wirtschaft des Landes leisten und zum Wachstum seiner Technologiebranche beitragen können. Um diesen Nutzen langfristig erbringen zu können, benötigen wir jedoch ein gerechteres Steuersystem. Im Vergleich zu ähnlichen Märkten anderer Länder ist das hiesige Steuersystem derzeit zu restriktiv und nicht wettbewerbsfähig. Es ist von zentraler Bedeutung, dass dieser Sachverhalt so bald wie möglich in Angriff genommen wird, um die nachhaltige, wirtschaftliche Überlebensfähigkeit der Branche in der Ukraine zu sichern."

Parimatch vereint Technologie, Business und Sport, um nahtlose Unterhaltung durch Innovationen zu bieten Parimatch wurde 1994 gegründet und ist mittlerweile zu einem der größten Wettunternehmen in Europa und in den GUS-Staaten herangewachsen. Es ist weiterhin bestrebt, neue Märkte zu erschließen. In der Unternehmensphilosophie steht digitales Arbeiten an zentraler Stelle, wodurch sich die Kundenzufriedenheit stetig entwickelt und verbessert. Das Unternehmen ist weltweit in 60 Ländern aktiv. Zum erfolgreichen Team der Markenbotschafter von Parimatch zählen Conor McGregor, Mike Tyson, Petr Yan und die beiden Shevchenko Schwestern. Parimatch ist außerdem Titelsponsor des beliebten E-Sportteams Virtus.pro sowie exklusiver Wettpartner der Ultimate Fighting Championship (UFC) in der GUS-Region.

