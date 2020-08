MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat K+S nach vorgelegten Quartalszahlen des Wettbewerbers Nutrien auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Analyst Markus Mayer ist laut einer am Dienstag vorliegenden Studie optimistisch für den deutschen Düngemittelhersteller, der am 13. August sein Zahlenwerk zum zweiten Quartal vorlegen will. Er rechnet mit einer möglichen starken Nachfrage im Bereich Speisesalz sowie nach Salzen zum Aufbereiten von Wasser, etwa von Schwimmbädern. Zudem könnten die starken Umsätze von Kalisalz beim Konkurrenten Nutrien ein weiterer Überraschungsfaktor bei K+S sein./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2020 / 17:35 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KSAG888

