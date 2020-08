FRANKFURT (Dow Jones)--Der Telekommunikationskonzern Freenet ist im zweiten Quartal 2020 gut durch die Covid-19-Krise gekommen und hat dank der positiven Entwicklung im Mobilfunkbereich und eine Anstiegs der Kundenzahlen seinen Gewinn deutlicher erhöht als erwartet. Den Ende Februar genannten Ausblick aufs Gesamtjahr hat Freenet bekräftigt.

Im zweiten Quartal erhöhte sich das Konzernergebnis auf 58,1 Millionen Euro von 55,5 Millionen Euro im Vorjahr und übertraf damit die Analystenschätzung von 51 Millionen Euro. Der Umsatz lag bei 622,1 Millionen Euro nach bereinigt 624,3 Millionen Euro im Vorjahr und das EBITDA kletterte auf 109,7 Millionen Euro von bereinigt 107,5 Millionen Euro. Die Vorjahreszahlen hat Freenet um den Verkauf des Hardwarehandelsgeschäftes Motion TM angepasst. Im ersten Halbjahr blieb das EBITDA mit 213,9 (Vorjahr: 215,5) Millionen Euro nahezu stabil, bereinigt um Motion TM legte das EBITDA um 3,3 Prozent auf 223,9 Millionen Euro zu.

Freenet erklärte am Dienstagabend, operativ habe der Konzern zudem von Kosteneinsparungen profitiert. So sei der Free Cashflow im ersten Halbjahr um 11 Prozent auf 140,7 Millionen Euro gestiegen. Beim Abo-Kundenstamm wies Freenet in der ersten Jahreshälfte einen Nettozuwachs von 3,2 Prozent auf 8,490 Millionen Kunden aus. Mehr als die Hälfte des Wachstums entfiel dabei auf das Wachstumsfeld TV und Medien.

Die Prognose für das Gesamtjahr hat Freenet bekräftigt. Für 2020 erwartet Freenet einen stabilen Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres. Dieser lag - bereinigt um den Verkauf des Hardwarehandelsgeschäft Motion TM - bei 2,609 Milliarden Euro. Das EBITDA soll in der Bandbreite von 415 bis 435 Millionen Euro liegen. Den freien Cashflow erwartet Freenet in der Spanne von 235 bis 255 Millionen Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2020 12:49 ET (16:49 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.